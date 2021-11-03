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В Запорожье на акции "антивакцинаторов" произошли стычки. Есть задержанные и пострадавший

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье сегодня состоялась акция протеста против вакцинации от коронавируса. На акции произошли столкновения с правоохранителями, которые переросли в задержание нескольких участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Акция протеста проходила под стенами Запорожской областной государственной администрации. Правоохранители, как говорят в полиции, проводили разъяснительную работу и требовали соблюдать карантинные ограничения, в частности быть в масках и на расстоянии одного метра друг от друга.

"Пятеро граждан, которые сознательно не выполняли законные требования сотрудников полиции и провоцировали правоохранителей и других участников собрания, были задержаны в соответствии со статьей 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявили в полиции.

Во время задержания один из участников акции упал на землю, после чего полицейские оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. Медики по прибытию забрали пострадавшего в больницу, чтобы диагностировать полученные травмы.

"Начальником ГУНП в Запорожской области назначено проведение служебного расследования относительно законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений, материалы будут направлены в Государственное бюро расследований", - отметили в полиции.

Напомним, подобные акции протеста проходили сегодня в Киеве и других городах Украины.

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ЗапорожьеВакцинацияЗадержание