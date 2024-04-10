На Запорізькому напрямку Нацгвардія закидала гранатами підвали з росіянами (відео)

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, на захід від Кремінної тривають запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки. Російські війська ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру на південь від Кремінної.

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