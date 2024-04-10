На Запорізькому напрямку Нацгвардія закидала гранатами підвали з росіянами (відео)

Спецназівці Нацгвардії закидали гранатами підвали з російськими військовими в одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку. Окупанти не очікували, що бійці підійдуть впритул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецпризначення НГУ "Омега".
"На Запорізькому напрямку бійці 3 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" провели успішне нічне полювання!" - йдеться у повідомленні.
Так, у одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку росіяни зайняли підвальні приміщення вщент зруйнованої будівлі.
"На відпрацювання вирушила бойова група спецпідрозділу "ОМЕГА", ворог не очікував, що українські військові зухвало підійдуть впритул.
"Завдяки чітким та злагодженим діям аеророзвідки, штурмовиків та групи вогневої підтримки бійці наблизившись впритул, закидали підвальні приміщення будівлі гранатами", - констатували військові.
А залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, була знищена зі стрілецької зброї.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.
Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, на захід від Кремінної тривають запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки. Російські війська ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру на південь від Кремінної.
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