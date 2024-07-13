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У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік

Фото: у Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік. Чоловік помер на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

"12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги", - йдеться у повідомленні.

Водій, не зупиняючись, покинув місце події, а військовий від отриманих травм помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

"Всіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля Toyota Hilux темного кольору з пошкодженнями, правоохоронці просять повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

 

Як повідомлялося, 11 липня в Молдові рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим авто. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Нагадаємо, 6 липня в Рівненській області сталася смертельна ДТП, в якій загинули 14 людей, ще одна жінка вижила.

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