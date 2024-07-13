ua en ru
Сб, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік

Запоріжжя, Субота 13 липня 2024 09:45
UA EN RU
У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік Фото: у Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік. Чоловік помер на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

"12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги", - йдеться у повідомленні.

Водій, не зупиняючись, покинув місце події, а військовий від отриманих травм помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

"Всіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля Toyota Hilux темного кольору з пошкодженнями, правоохоронці просять повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

Як повідомлялося, 11 липня в Молдові рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим авто. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Нагадаємо, 6 липня в Рівненській області сталася смертельна ДТП, в якій загинули 14 людей, ще одна жінка вижила.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Запорізька область Аварія
NEWS
Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США