В Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

Російські військові обстріляли село Преображенка у Запорізькій області та вбили місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Запорізькій області.

"Під час обстрілу загинув 50-річний житель Преображенки. Чоловік отримав смертельне поранення на території подвір’я ворожим осколком у голову", - пояснили у поліції.

Зазначається, що під вогнем росіян опинилися Комишуваха, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Залізничне, Малинівка, Полтавка, Темирівка, Гуляйпільське.

"Впродовж двох діб росіяни завдали 127 ударів по території регіону з артилерії та РСЗВ, застосували "Шахеди'. Руйнувань зазнали житлова та цивільна інфраструктури Запорізького, Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області. Ворог випустив п'ять ракет.

Раніше повідомлялось, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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