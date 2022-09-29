В Запорізькій області окупанти виселяли з домівок небажаючих "голосувати" на "референдумі"

"В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдалися до виселення цивільного населення з власних будинків, яке відмовилось голосувати на т. зв. "референдумі" щодо приєднання ТОТ Запорізької області до складу РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за її словами, вулицями тимчасово окупованих українських міст і сіл пересувались так звані "мобільні групи дільничних виборчих комісій" під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим "бюлетені" і вносили їх до списків учасників голосування.

"При цьому для створення позитивної пропагандистської картинки про добровільну участь громадян тимчасово окупованих територій у фейковому "референдумі" висвітлення т. зв. "виборчого процесу" в російських ЗМІ здійснювалось шляхом цілеспрямованого розгортання показових "медійних дільниць" та організації роботи на них російських політтехнологів і масовок з числа заздалегідь підготовлених та проплачених колаборантів", - додала Маляр.