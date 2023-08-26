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У Запорізькій області через російські обстріли загинув чоловік

Фото: у Запорізькій області через російські обстріли загинув чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія за останню добу обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області. Через дії ворога загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Всього за добу окупанти 85 разів обстріляла Запорізьку область. Росіяни використали важке озброєння, безпілотники, авіацію та ракети.

Зокрема, загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтовий населений пункт Мала Токмачка. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік.

Також під час обстрілу села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно госпіталізували.

 

Фото: у Запорізькій області через російські обстріли загинув чоловік (t.me/zoda_gov_ua)

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.

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