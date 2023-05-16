В Запоріжжі зі стріляниною напали на військових, є поранений

У Запоріжжі невідомі на стоянці біля ринку вчинили напад на військових, один із них отримав ножове поранення. Злочинці під час нападу стріляли і одразу втекли. Їх затримали на одному із блокпостів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.
Так, за даними поліції, учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.
"Після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Як додали в поліції, у результаті слідчо-оперативних заходів на одному з блокпостів Запорізької області затримали двох чоловіків, 1976 та 2001 років народження, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення. Зловмисників затримано на підставі статті 208 КПК України. Наразі обидва перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі поліція розшукує інших нападників. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
Як повідомлялося, у Дніпрі водій іномарки протаранив автомобіль патрульних і намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю.
Нагадаємо, у Чернівцях під час затримання злочинця один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.