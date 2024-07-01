"За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури встановлено особу громадянина, який причетний до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради (ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Як зазначається, поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Відпрацювали відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження, для встановлення обставин призначено низку експертиз.

Масштабна робота тривала понад два тижні. У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів - чоловіки 21 та 33 років, обидва - жителі інших регіонів країни.

Одного з них затримано в порядку ст. 207 КПК України та повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України). Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Іншого - оголосили в розшук.

Фото: у Запоріжжі затримали чоловіка, який причетний до вбивства місцевого посадовця (t.me/zap_gp_gov_ua)