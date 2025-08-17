На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець: його сім’я отримала поранення

Атака на Запоріжжя 10 серпня

Ввечері 10 серпня близько 18:00 російська армія завдала удару по Запоріжжю. За даними очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, по місту випустили дві авіабомби.

Один із ворожих ударів прийшовся на Центральний автовокзал, унаслідок чого будівля зазнала серйозних руйнувань. Інша бомба влучила в приміщення клініки Запорізького медичного університету.

Федоров оприлюднив відео моменту атаки. За інформацією рятувальників, постраждали щонайменше 20 осіб. Одного з них довелося деблокувати з-під завалів.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Детальніше про реакцію голови держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що станом на 12 серпня кількість постраждалих зросла до 24 осіб.