На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець: його сім’я отримала поранення

Внаслідок авіаудару по селу Новояковлівка на Запоріжжі загинув 15-річний хлопець. Поранень зазнали його молодші брат і сестра, батьки та ще двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району. За попередньою інформацією обидва удари були нанесені ФАБами. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали також і двоє чоловіків - 41 та 51 років. Як запевнив глава ОВА, постраждалим наразі надається вся необхідна медична допомога. "Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч", - додав він.