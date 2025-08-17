ua en ru
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець: його сім’я отримала поранення

Запоріжжя, Неділя 17 серпня 2025 21:37
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець: його сім’я отримала поранення Фото: росіяни вбили дитину в Запорізькій області (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок авіаудару по селу Новояковлівка на Запоріжжі загинув 15-річний хлопець. Поранень зазнали його молодші брат і сестра, батьки та ще двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району. За попередньою інформацією обидва удари були нанесені ФАБами.

Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені.

Постраждали також і двоє чоловіків - 41 та 51 років. Як запевнив глава ОВА, постраждалим наразі надається вся необхідна медична допомога.

"Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч", - додав він.

Атака на Запоріжжя 10 серпня

Ввечері 10 серпня близько 18:00 російська армія завдала удару по Запоріжжю. За даними очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, по місту випустили дві авіабомби.

Один із ворожих ударів прийшовся на Центральний автовокзал, унаслідок чого будівля зазнала серйозних руйнувань. Інша бомба влучила в приміщення клініки Запорізького медичного університету.

Федоров оприлюднив відео моменту атаки. За інформацією рятувальників, постраждали щонайменше 20 осіб. Одного з них довелося деблокувати з-під завалів.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Детальніше про реакцію голови держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що станом на 12 серпня кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

