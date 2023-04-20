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У Запоріжжі вибухнула граната у житловому будинку: є загиблий

Фото: у Запоріжжі вибухнула граната у житловому будинку (zp.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У житловому будинку в Запоріжжі вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Повідомляється, що поліція о 22:00 19 квітня отримала повідомлення про вибух, що стався в одній з осель багатоквартирного будинку в Дніпровському районі Запоріжжя.

За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната (ймовірно - Ф-1). Внаслідок вибуху 35-річний господар отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а його матір госпіталізували до медичного закладу у шоковому стані.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 КК (з поміткою нещасний випадок).

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини події та походження боєприпасу.

Правоохоронці вкотре закликають українців дотримуватися правил особистої безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Адже люди стають жертвами вибухів переважно через порушення елементарних правил мінної безпеки.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік кинув гранати у двір та під машину з людьми, троє осіб постраждали.

Також нещодавно у Києва вибухнула граната, внаслідок чого двоє людей постраждали.

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