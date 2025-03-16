У Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин: є постраждалі (фото)

Як повідомлялось, на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей.

Також раніше у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем BMW. В аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.

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