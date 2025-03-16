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У Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин: є постраждалі (фото)

Запоріжжя, Неділя 16 березня 2025 12:59
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У Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин: є постраждалі (фото) Фото: у Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин, є постраждалі (zp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі сталася аварія за участю вантажівки. Машина врізалась у продуктовий магазин, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Запорізькій області.

Так, о 15:10 сталася ДТП в одному з районів обласного центру.

"Вантажний автомобіль "ГАЗ" в’їхав у продуктовий магазин. Внаслідок події випадковий перехожий та продавчиня отримали травми. Водій не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця аварії в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)

До прибуття підрозділів ДСНС одного з постраждалих доправили до медичного закладу.

"Рятувальники за допомогою м’яких нош перенесли травмовану жінку до карети швидкої, яку госпіталізували до лікарні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - додали рятувальники.

Як повідомлялось, на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей.

Також раніше у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем BMW. В аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.

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