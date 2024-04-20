У Запоріжжі сталася ДТП: почалася пожежа, є жертви та поранені

20 квітня в Запоріжжі сталася ДТП, в якій один із автомобілів спалахнув. Загинули люди, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.
"20 квітня о 05:35 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в одному з районів Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Nissan X-Trail та Audi, в результаті чого один із них загорівся.
"Рятувальники ліквідували займання легковика Audi на площі 5 кв.м. На місці ДТП загинуло 2 людей, ще двоє постраждали", - додали у ДСНС.
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