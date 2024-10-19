У Запоріжжі співробітник ТЦК стріляв у повітря через конфлікт з громадянином

Повідомляється, що сьогодні в Комунарському районі військовослужбовці ТЦК і СП спільно з представниками Національної поліції України проводили заходи оповіщення. Під час цих процесів між ними та жителем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, під час якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.

У дописі сказано, що представники Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Однак громадянин не мав його з собою. У зв'язку з цим йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення данних. Проте замість виконання законної вимоги, чоловік розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців. Після цього він почав кликали перехожих на допомогу.

"Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках", - повідомили у Запорізькому ОТЦК.

Наразі призначено службове розслідування та проводяться слідчі дії.

Додатково в пості українцям нагадали, які документи необхідно мати при собі.