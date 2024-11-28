На Запоріжжі російські військові розстріляли п’ятьох українських полонених

За попередніми даними, 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військовослужбовці армії РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. У розпорядженні слідчих також є відеозапис, що зафіксував момент розстрілу.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Офісі генпрокурора підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.