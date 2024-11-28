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На Запоріжжі російські військові розстріляли п’ятьох українських полонених

Четвер 28 листопада 2024 12:14
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На Запоріжжі російські військові розстріляли п’ятьох українських полонених Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Подія трапилася поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За попередніми даними, 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військовослужбовці армії РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. У розпорядженні слідчих також є відеозапис, що зафіксував момент розстрілу.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Офісі генпрокурора підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

На Запоріжжі російські військові розстріляли п’ятьох українських полонених

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.

Крім того, на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.

Також на початку листопада омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.

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