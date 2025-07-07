У Запоріжжі двоє ворожих агентів готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
"Як встановило розслідування, на замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто "Азовців", що воюють на передовій", - пише СБУ.
"Замовлення" ФСБ виконували двоє агентів, які вже неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору ворога зрадник потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.
Фото: у Запоріжжі двоє зрадників планували підірвати бійців "Азову", СБУ запобігла теракту (t.me/SBUkr)
"За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ", - розповідає СБУ.
Завдяки камері російські спецслужби планували відстежити прибуття військових до свого автомобіля, щоб активувати в цей момент СВП.
Агентів було викрито завчасно. Під час обшуків вилучено СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони.
СБУ повідомила про підозру двом агентам за статтями:
Фігурантам загрожує довічне.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила 48-річного лаборанта харківського університету, який готував теракти у місті.
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