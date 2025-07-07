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У Запоріжжі двоє зрадників планували підірвати бійців "Азову", СБУ запобігла теракту

Ілюстративне фото: у Запоріжжі двоє зрадників планували підірвати бійців "Азову", СБУ запобігла теракту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Запоріжжі двоє ворожих агентів готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи 

"Як встановило розслідування, на замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто "Азовців", що воюють на передовій", - пише СБУ. 

"Замовлення" ФСБ виконували двоє агентів, які вже неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору ворога зрадник потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.

 

Фото: у Запоріжжі двоє зрадників планували підірвати бійців "Азову", СБУ запобігла теракту (t.me/SBUkr)

"За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ", - розповідає СБУ. 

Завдяки камері російські спецслужби планували відстежити прибуття військових до свого автомобіля, щоб активувати в цей момент СВП. 

Агентів було викрито завчасно. Під час обшуків вилучено СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони. 

Що загрожує 

СБУ повідомила про підозру двом агентам за статтями: 

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;
  •  ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 - незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантам загрожує довічне.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила 48-річного лаборанта харківського університету, який готував теракти у місті.

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Служба безпеки УкраїниЗапоріжжя