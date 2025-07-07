Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

"Як встановило розслідування, на замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто "Азовців", що воюють на передовій", - пише СБУ.

"Замовлення" ФСБ виконували двоє агентів, які вже неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору ворога зрадник потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.

Фото: у Запоріжжі двоє зрадників планували підірвати бійців "Азову", СБУ запобігла теракту (t.me/SBUkr)

"За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ", - розповідає СБУ.

Завдяки камері російські спецслужби планували відстежити прибуття військових до свого автомобіля, щоб активувати в цей момент СВП.

Агентів було викрито завчасно. Під час обшуків вилучено СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони.

Що загрожує

СБУ повідомила про підозру двом агентам за статтями:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 - незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантам загрожує довічне.