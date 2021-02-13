Запись на вакцинацию от COVID откроют с 1 марта: кого будут ставить в очередь

Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине ориентировочно откроется с 1 марта 2021 года. Людей разделят на группы.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для граждан будет три варианта записи: через специальный веб-сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию.

При этом он отметил, всех записавшихся будут распределять либо в приоритетные группы (например, старше 60 лет), либо ставить в лист ожидания.

Людей из листа ожидания будет вызывать на вакцинацию, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины, добавил Ляшко.