Запасы угля на Калушской ТЭЦ иссякли, - Минэнерго

По данным министерства, на ТЭЦ совсем отсутствует запас угля. При этом, нормативы Минэнерго предусматриваются что на складах ТЭЦ должно быть не менее 33,9 тыс. тонн.

Напомним, в конце августа Калушская ТЭЦ была вынужденно остановлена ​​из-за отсутствия угля. Причина - дефицит средств на его закупку. Так тариф на электроэнергию ТЭЦ не покрывает минимальной себестоимости производства.

Дело в том, что ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове не пересматривались с 2019 года и остаются на уровне ниже минимальной себестоимости.

В сентябре руководство государственной ТЭЦ обратилось к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой поднять ценовые ограничения хотя бы до уровня себестоимости, чтобы иметь возможность закупать уголь.