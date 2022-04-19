Запасы Бундесвера иссякли. Берлин разрешил продавать оружие Украине, - Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц поделился подробностями военно-технической помощи Украине в противостоянии военному вторжению РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.
В федеральном правительстве отметили усиление обороноспособности Украины совместными усилиями Запада. По словам Шольца, поставки Германии не отличались от помощи союзников.
"Цель заключалась в том, чтобы предоставить знакомое вооружение, которое можно сразу применять. Сначала Бундесвер поставлял оружие из собственных запасов, но они были исчерпаны. Поэтому Украине разрешили покупать оружие у немецкой военной промышленности", – заявил канцлер.
Кроме того, Шольц стремится помешать победе России в войне. Он призвал РФ немедленно прекратить обстрелы городов и вывести войска из Украины.
Напомним, что генсек ООН Гутерриш призвал Украину и РФ согласовать перемирие на Пасху.
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