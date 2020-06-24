На западе Украины затопило больницу с больными COVID-19, проводится эвакуация

Из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Сейчас проводят эвакуацию больных, однако есть определенные сложности.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Так, власти проинспектировала равнинную часть региона. По словам главы Кабмина, ситуация критическая.

"Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектирует горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал премьер.

Напомним, из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили курсирование семи пригородных поездов до ликвидации последствий непогоды.

Как писало РБК-Украина, подтопило более 200 населенных пунктов; по данным спасателей, в Ивано-Франковской области выпало 70% месячной нормы осадков, что привело к мощным потокам, которые разрушили дамбы, мосты и переходы.