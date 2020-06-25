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На западе подтоплено свыше 10 больниц с больным на коронавирус

Новости » Общество     25.06.2020 - 23:36
На западе подтоплено свыше 10 больниц с больным на коронавирус
Фото: наводнения на западе (mvs.gov.ua)

Эвакуация не проводилась

В западных областях Украины наводнения подтопили 11 больниц. В этих больницах находятся больные коронавирусом.

Об этом заявил глава Министерства здравохранения Украины Максим Степанов в эфире "Право на власть".

По его словам, эвакуация больных из больниц не проводилась.

"Всего 11 больниц были подтоплены, но эвакуация не потребовалась", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что из больницы в городе Галич, где лечатся больные на COVID-19, действительно проводили эвакуацию пациентов. Однако это были три роженицы.

"Действительно, в больнице, которая находится в городе Галич, затоплены помещения. Мы начали готовиться к эвакуации. Были эвакуированы только три женщины-роженицы. Там находятся 9 больных (коронавирусом, - ред.). Но эвакуации они не нуждаются", - сказал Степанов.

РБК-Украина писало, что из-за наводнения на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей.

Напомним, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины наводнениеКоронавирус
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