На западе Индии от "черного грибка" умерли уже 16 пациентов с COVID

По словам специалиста по здравоохранению муниципальной корпорации города Аурангабада Ниты Падалкар, большинство пациентов с COVID, у которых обнаружили мукормикоз, страдают диабетом и принимают стероиды. Общее число заболевших "черным грибком" в больницах города 200 человек.

Она также отметила, что процесс сбора данных о заразившихся грибковым заболеванием продолжается, их количество может возрасти.

"В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с коронавирусом. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных", - заявила Падалкар.

Отметим, мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. На сегодня участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль, лихорадку, и гнойные выделения из носа.