Запад требует от РФ объяснений по поводу отравления Навального

Западные страны требуют у России объяснений по поводу отравления оппозиционера Кремля Алексея Навального . На это дали 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Всего 45 западных стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Канаду требуют через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы Россия предоставила объяснения после отравления в 2020 году оппозиционера Алексея Навального. У Москвы есть 10 дней, чтобы ответить на вопросы, заданные странами, в соответствии с правилами ОЗХО, базирующейся в Гааге.

"Сегодня 45 государств-участников, включая Великобританию, проинформировали Исполнительный совет ОЗХО, что они официально зададут России вопросы об отравлении Навального в соответствии со статьей 9 Конвенции", - сообщила британская делегация.

Там также отметили, что важно, чтобы Россия подробно изложила меры, принятые для расследования по применению химического оружия на ее территории.