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Запад требует от РФ объяснений по поводу отравления Навального

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Нидерланды, Вторник 05 октября 2021 23:07
Запад требует от РФ объяснений по поводу отравления Навального Фото: Алексей Навальный, российский оппозиционер (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Наталья Скороход

Западные страны требуют у России объяснений по поводу отравления оппозиционера Кремля Алексея Навального. На это дали 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Всего 45 западных стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Канаду требуют через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы Россия предоставила объяснения после отравления в 2020 году оппозиционера Алексея Навального. У Москвы есть 10 дней, чтобы ответить на вопросы, заданные странами, в соответствии с правилами ОЗХО, базирующейся в Гааге.

"Сегодня 45 государств-участников, включая Великобританию, проинформировали Исполнительный совет ОЗХО, что они официально зададут России вопросы об отравлении Навального в соответствии со статьей 9 Конвенции", - сообщила британская делегация.

Там также отметили, что важно, чтобы Россия подробно изложила меры, принятые для расследования по применению химического оружия на ее территории.

Известно также, что на этой неделе 41 страна-член ОЗХО соберутся вместе, чтобы обсудить прогресс в ликвидации химического оружия во всем мире.

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