Запад хочет добиться признания алмазов России "кровавыми" из-за финансирования войны, - NYT

Как отметил в своем письме главе Кимберлийского процесса (межгосударственный орган, который предотвращает потоки конфликтных алмазов) чиновник Государственного департамента США Джордж Каджати, доходы от производства алмазов приносят пользу России, которая ведет неоправданную войну против Украины.

Страны-участницы Кимберлийского процесса уже рассматривали соответствующий вопрос в июне, однако решение было заблокировано Россией, Беларусью, Китаем и некоторыми другими странами.

Следующая встреча запланирована уже в ноябре и напряжение вокруг российских алмазов грозит омрачить ее работу.

"Российские алмазы привлечены к финансированию войны России против Украины, что делает эти алмазы не просто "конфликтными", а "кровавыми", - заявил заместитель директора Государственного геммологического центра Украины Владимир Татаринцев.

Россия, со своей стороны, выступает против придания ее алмазам статуса "кровавых" и расценивает попытки западных правительств сделать это как "политическую демагогию". В то же время согласно данным правительства США, экспорт драгоценных камней является важным для России, поскольку, например, только за прошлый год страна-оккупант заработала более 4,5 млрд долларов.

"Кимберлийский процесс не может молчать после военной агрессии одного участника против другого", - заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ксавье Сифре Кватресолс.

В прошлом месяце, как отмечает NYT, аналогичная напряженность наполнила зал на встрече лидеров алмазной промышленности в Нью-Йорке. Ювелиры и торговцы, которые долгое время работали с партнерами из России, оказались в неудобном положении и пытались дистанцироваться от драгоценных камней страны-оккупанта. Почти все присутствующие согласились с тем, что отрасль нуждается в реформе.

Сегодня же алмазы и бриллианты российского происхождения находятся под санкциями ряда страны, среди которых США, Канада и Великобритания, которые запретили импорт многих видов драгоценных камней из России. Также под санкциями оказалась и компания "Алроса", на которую приходится почти треть рынка необработанных алмазов.

В то же время американские санкции имеют большую лазейку в отношении необработанных алмазов. Большинство попадает на полировальные центры в Индии, где соответствующего запрета нет, из-за чего российские алмазы - становятся индийскими.