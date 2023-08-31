Заохочують вбивства українців: в ОП різко відреагували на скиглення через удари по Росії

"Інтелектуалам" з певних міжнародних організацій, які досі не розуміють природи війни і продовжують наполягати на тому, що непізнані безпілотники над Росією - це ескалація, давно пора зрозуміти очевидне... Реальна деескалація можлива лише після виведення російських військ з суверенної території іншої держави, відновлення дії міжнародного права і статутних принципів ваших власних організацій, і, нарешті, обов'язкової поразки Росії", - пише Подоляк.

Яку відзначив радник голови Офісу президента, скиглення щодо нібито "ескалації" через удари по Росії, є бутафорією та беззастережною підтримкою агресії з боку країни-терориста. Слова про "ніяких безпілотників на території Росі" є заохоченням до масових вбивств українців.

"Будь ласка, не руйнуйте свої "міжнародні репутації" остаточно. Почніть думати...", - додав Михайло Подоляк.

"Бавовна" в Росії

Останні місяці вибухи в Росії стають дедалі звичним явищем. Наприклад, у ніч на 30 серпня стало відомо про удари БпЛА по шести областях країни-терориста, у тому ж числі й Псковська.

Як розповідав представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, під час атаки на Псков були знищені чотири Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси