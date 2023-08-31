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Заохочують вбивства українців: в ОП різко відреагували на скиглення через удари по Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Окремі міжнародні організації називають ескалацією удари по території Росії. Втім, єдина деескалація можлива лише після того, як країна-терорист виведе свої війська.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Інтелектуалам" з певних міжнародних організацій, які досі не розуміють природи війни і продовжують наполягати на тому, що непізнані безпілотники над Росією - це ескалація, давно пора зрозуміти очевидне... Реальна деескалація можлива лише після виведення російських військ з суверенної території іншої держави, відновлення дії міжнародного права і статутних принципів ваших власних організацій, і, нарешті, обов'язкової поразки Росії", - пише Подоляк. 

Яку відзначив радник голови Офісу президента, скиглення щодо нібито "ескалації" через удари по Росії, є бутафорією та беззастережною підтримкою агресії з боку країни-терориста. Слова про "ніяких безпілотників на території Росі" є заохоченням до масових вбивств українців. 

"Будь ласка, не руйнуйте свої "міжнародні репутації" остаточно. Почніть думати...", - додав Михайло Подоляк. 

"Бавовна" в Росії 

Останні місяці вибухи в Росії стають дедалі звичним явищем. Наприклад, у ніч на 30 серпня стало відомо про удари БпЛА по шести областях країни-терориста, у тому ж числі й Псковська. 

Як розповідав представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, під час атаки на Псков були знищені чотири Іл-76, якими перевозять військових, техніку та боєприпаси

 

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