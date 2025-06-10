"Занадто банальний": підліток назвав мотив вбивства матері та сестри в Бельгії

У Бельгії український підліток зізнався у жорстокому потрійному вбивстві. От тільки названий 16-річним хлопцем мотив настільки банальний, що викликав сумніви у слідства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeMorgen.
Ось уже декілька днів суспільство обговорює жорстоке вбивство двох українок, матері та доньки, що сталося в Бельгії. У скоєнні цього злочину зізнався 16-річний хлопець, син вбитої. Однак, прокуратура вважає, що справжні причини трагедії набагато глибші - і продовжує розслідування.
Так, у бельгійському місті Хаасроде, що неподалік Брюсселя, 6 червня в одному з будинків було знайдено вбитими 46-річну українку Лілію та її 6-річну доньку Анну. Також був убитий сімейний собака.
У скоєнні злочину зізнався 16-річний син Лілії.
Підліток заявив, що вбив матір і сестру, а потім намагався підпалити будинок, імітуючи нещасний випадок. Спершу він стверджував, що під час трагедії перебував у школі, але згодом зізнався у вбивстві. Наразі хлопець перебуває у закритому ювенальному центрі в Еверберзі.
Прокурорка Сара Каллеверт заявила бельгійським ЗМІ, що підозрюваний назвав причину свого вчинку, однак вона не переконує слідство.
"Він озвучив певний мотив, але він настільки банальний, що це викликає сумнів і вимагає подальшого розслідування", - сказала вона. "Можливо, йдеться про сварку через кишенькові гроші або школу. Проте такий мотив ніяк не виправдовує рівень жорстокості".
Зараз слідчі з’ясовують, що саме відбувалося в свідомості хлопця в момент злочину. Проводяться психологічні експертизи, щоб з'ясувати, чи не мав він психічних розладів або ознак патологічної агресії.
Рішення щодо подальшої долі підлітка залежатиме від результатів експертиз і судового процесу.
Сім’я приїхала до Бельгії з України, рятуючись від війни. Лілія працювала санітаркою в місцевій лікарні. Її молодша донька Анна мала ваду серця, але була активною, любила тварин і дуже сумувала за батьком, який залишився в Україні та допомагав евакуйовувати поранених з фронту.
Старша дочка Лілії, Аліна, живе в Ірландії. Вона першою дізналась про трагедію - брат подзвонив їй після вбивства, плакав і сказав, що трапилась пожежа. Лише згодом їй повідомили, що її рідні не вижили, а на тілах виявили ножові поранення.
"Це не може бути він. А якщо і був, значить, щось дуже страшне коїлося в його голові", - сказала Аліна бельгійським журналістам. - "Моя мама була як сонце. Її любили всі. Вона працювала, інтегрувалась, хотіла безпеки для дітей. Це не вкладається в голові".
Нагадаємо, МЗС доручило посольству України в Бельгії взяти справу про вбивство українок на контроль.
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