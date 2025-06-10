"Занадто банальний": підліток назвав мотив вбивства матері та сестри в Бельгії

У Бельгії український підліток зізнався у жорстокому потрійному вбивстві. От тільки названий 16-річним хлопцем мотив настільки банальний, що викликав сумніви у слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeMorgen .

Ось уже декілька днів суспільство обговорює жорстоке вбивство двох українок, матері та доньки, що сталося в Бельгії. У скоєнні цього злочину зізнався 16-річний хлопець, син вбитої. Однак, прокуратура вважає, що справжні причини трагедії набагато глибші - і продовжує розслідування.

Так, у бельгійському місті Хаасроде, що неподалік Брюсселя, 6 червня в одному з будинків було знайдено вбитими 46-річну українку Лілію та її 6-річну доньку Анну. Також був убитий сімейний собака.

У скоєнні злочину зізнався 16-річний син Лілії.

Підліток заявив, що вбив матір і сестру, а потім намагався підпалити будинок, імітуючи нещасний випадок. Спершу він стверджував, що під час трагедії перебував у школі, але згодом зізнався у вбивстві. Наразі хлопець перебуває у закритому ювенальному центрі в Еверберзі.

Мотив настільки банальний, що прокуратура сумнівається

Прокурорка Сара Каллеверт заявила бельгійським ЗМІ, що підозрюваний назвав причину свого вчинку, однак вона не переконує слідство.

"Він озвучив певний мотив, але він настільки банальний, що це викликає сумнів і вимагає подальшого розслідування", - сказала вона. "Можливо, йдеться про сварку через кишенькові гроші або школу. Проте такий мотив ніяк не виправдовує рівень жорстокості".

Зараз слідчі з’ясовують, що саме відбувалося в свідомості хлопця в момент злочину. Проводяться психологічні експертизи, щоб з'ясувати, чи не мав він психічних розладів або ознак патологічної агресії.

Рішення щодо подальшої долі підлітка залежатиме від результатів експертиз і судового процесу.

Сімейна трагедія: що відомо про жертв

Сім’я приїхала до Бельгії з України, рятуючись від війни. Лілія працювала санітаркою в місцевій лікарні. Її молодша донька Анна мала ваду серця, але була активною, любила тварин і дуже сумувала за батьком, який залишився в Україні та допомагав евакуйовувати поранених з фронту.

Старша дочка Лілії, Аліна, живе в Ірландії. Вона першою дізналась про трагедію - брат подзвонив їй після вбивства, плакав і сказав, що трапилась пожежа. Лише згодом їй повідомили, що її рідні не вижили, а на тілах виявили ножові поранення.

"Це не може бути він. А якщо і був, значить, щось дуже страшне коїлося в його голові", - сказала Аліна бельгійським журналістам. - "Моя мама була як сонце. Її любили всі. Вона працювала, інтегрувалась, хотіла безпеки для дітей. Це не вкладається в голові".