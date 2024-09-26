"Замовник" відмовився платити. На Закарпатті переселенець підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

За даними слідства, 21-річний переселенець із Вінницької області погодився на співпрацю з російськими кураторами через Telegram, сподіваючись на фінансову винагороду.

Протягом доби він підпалив позашляховик ЗСУ та автомобіль Червоного Хреста. Загоряння він зняв на камеру свого смартфона та відправив російському куратору.

Скріншот із телефона підпалювача авто військових на Закарпатті (СБУ)

Однак грошей підпалювач не отримав. Натомість йому пообіцяли "розрахуватися" після виконання ще кількох підпалів.

Правоохоронці затримали хлопця під час підпалу третьої автівки. У нього вилучили засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на росіян.

Затримання підпалювача авто (фото - СБУ)

За цей злочин затриманому висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна)

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період)

Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.