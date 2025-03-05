На замовлення готував теракт на півдні України. СБУ затримала ворожого агента

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція зірвали нову спробу Російської Федерації здійснити теракт на території України.

Унаслідок спецоперації в Одесі було затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні України.

За даними розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний мешканець Одеської області, якого завербували російські спецслужби через Telegram-канал, що пропагує "легкі" гроші.

Фото: Служба безпеки України

Під керівництвом ФСБ агент придбав компоненти для виготовлення СВП і планував замаскувати його під вогнегасник.

Подробиці спецоперації

Згідно з інструкціями, затриманий мав залишити вибухівку за певною адресою, після чого російські куратори планували активувати її через телефонний виклик.

До того, як скоїти теракт, російський куратор доручив агенту виконати "тестове" завдання - підпалити батарейні та релейні шафи на стратегічному залізничному напрямку Одеської області.

Оперативники СБУ та Нацполіції завчасно виявили зловмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали його під час спроби знищити речові докази.

Під час обшуку в затриманого було вилучено складові для виготовлення СВП, включно з хімічними компонентами та вогнегасником із мобільним телефоном.

Фото: Служба безпеки України



Що загрожує

Служба безпеки України повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (замах на диверсію в умовах воєнного стану).

Крім того, планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.