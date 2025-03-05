На замовлення готував теракт на півдні України. СБУ затримала ворожого агента

СБУ та Національна поліція затримали російського агента, який готував теракт на півдні України. Спецоперація в Одесі завершилася вилученням компонентів для виготовлення саморобного вибухового пристрою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція зірвали нову спробу Російської Федерації здійснити теракт на території України.
Унаслідок спецоперації в Одесі було затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні України.
За даними розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний мешканець Одеської області, якого завербували російські спецслужби через Telegram-канал, що пропагує "легкі" гроші.
Фото: Служба безпеки України
Під керівництвом ФСБ агент придбав компоненти для виготовлення СВП і планував замаскувати його під вогнегасник.
Згідно з інструкціями, затриманий мав залишити вибухівку за певною адресою, після чого російські куратори планували активувати її через телефонний виклик.
До того, як скоїти теракт, російський куратор доручив агенту виконати "тестове" завдання - підпалити батарейні та релейні шафи на стратегічному залізничному напрямку Одеської області.
Оперативники СБУ та Нацполіції завчасно виявили зловмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали його під час спроби знищити речові докази.
Під час обшуку в затриманого було вилучено складові для виготовлення СВП, включно з хімічними компонентами та вогнегасником із мобільним телефоном.
Служба безпеки України повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (замах на диверсію в умовах воєнного стану).
Крім того, планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, що в Одесі затримано агентку Головного розвідувального управління (ГРУ), яка готувала схрони для терактів. Після повернення в місто, зрадниця намагалася закласти частини саморобного вибухового пристрою у схованку біля портової інфраструктури.
Однак на цьому етапі її затримали контррозвідники СБУ, вилучивши частину вибухового пристрою.
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