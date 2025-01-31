Замовив вбивство бізнесмена. У Полтавській області затримали депутата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Як повідомили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, затриманий - депутат Полтавської обласної ради від партії "За Майбутнє" Олег Дядик.

За даними слідства, для злочинного наміру депутат залучив свого водія. Він пообіцяв підлеглому 20 тисяч доларів за ліквідацію власника місцевої агрокомпанії.

СБУ зазначає, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви.

Депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб стати довіреною особою.

Слідство встановило, що для підготовки вбивства фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково "вживу", без будь-якої комунікації телефоном.

СБУ запобігла вбивству і затримала обох фігурантів "на гарячому", коли вони вели бізнесмена на "зустріч".





Фото: СБУ затримала депутата, який замовив вбивство бізнесмена (ssu.gov.ua)



Депутату та водію оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).