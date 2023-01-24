"Замовив" чиновник. У Полтавській області запобігли вбивству підприємця

За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавської області тривалий час конфліктував із підприємцем.

"Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч", - розповіли правоохоронці.

Встановлено, що гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами.

Так, завдаток чиновник передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у "роботі" кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Як зазначили в ДБР, для того, аби викрити дії чиновника, працівники відомства імітували вбивство підприємця.

Після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.

Наразі ж посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ), йому загрожує довічне ув'язнення, слідство триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці запобігли вбивству двох людей, замовником якого був мешканець одного із сіл Броварського району Київської області, депутат 8-го скликання селищної ради.

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