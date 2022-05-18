Завтра, 19 мая, на востоке и юге Украины ожидаются дожди. В западных регионах возможны заморозки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Фото: заморозки на западе и дожди на востоке: погода на завтра (facebook.com/UkrHMC)

В юго-восточных областях нашей страны ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Температура ночью будет составлять от 5 до 10 градусов, а днем - от 12 до 17.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в четверг, погода снова начнет теплеть.

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