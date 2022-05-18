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Заморозки на западе и дожди на востоке: погода на завтра

Фото: заморозки на Западе и дожди на востоке: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 19 мая, на востоке и юге Украины ожидаются дожди. В западных регионах возможны заморозки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

В юго-восточных областях нашей страны ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Температура ночью будет составлять от 5 до 10 градусов, а днем - от 12 до 17.

На остальной территории:

  • переменная облачность и без осадков;
  • температура ночью от 4 до 9 градусов тепла. В западных регионах на поверхности почвы возможны заморозки;
  • на побережье морей от 10 до 12 градусов тепла;
  • днем от 15 до 20 градусов тепла;
  • на Закарпатье - до 23 градусов тепла.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Фото: заморозки на западе и дожди на востоке: погода на завтра (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в четверг, погода снова начнет теплеть.

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