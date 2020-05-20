Заморозки и порывистый ветер: синоптик предупредила об опасной погоде

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет прохладной до конца этой недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет не очень комфортной из-за вероятности заморозков и сильных порывов ветра. Синоптик Наталка Диденко рассказала, какие регионы будут страдать от непогоды.

Заморозки возможны в ближайшие 2-3 ночи на Севере, Западе, Центре и в северо-восточных областях Украины.

"21-го мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, с прояснениями, которых будет больше всего в центральных областях", - написала синоптик в Facebook.

Синоптик уточнила, что нужно приготовиться к сильному порывистому ветру, что будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду и сильными порывами в западных и северных областях.

Ночью будет холодно - от +2+7, а на Юге - от +7 до +13 градусов. Днем тоже не особо комфортно (+12+18), а на Юге местами до +20 градусов.

В Киеве 21 мая ночью ожидается ясная и сухая погода, а вот днем периодические дожди. Ночью в столице будет холодно - от +4 до +7 градусов, а на окраинах столицы даже заморозки. Днем будет около +14-ти.

"В дальнейшем - холодные ночи, прохладные дни. Потепление, хотя и небольшое, придет аж на следующей неделе", - резюмировала синоптик.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее метеорологи рассказали, что лето 2020 будет не особо теплым, а временами со стихийными явлениями, такими, как ураганы и град.

Автор: Светлана Дудукало