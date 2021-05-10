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В замке Дракулы в Трансильвании открыли центр COVID-вакцинации

Автор: Даша Харченко

В румынском замке Бран, известном как замок Дракулы, устроили центр вакцинации против коронавируса. Те, кто получил прививки там, получают "диплом вакцинированного в замке Бран".

Об этом сообщили на официальной странице замка в Facebook.

Вакцинация проводится препаратами производства компании Pfizer и BoiNTech.

Доступ в центр вакцинации не предусматривает возможность посетить замок Дракулы. В то же время люди смогут бесплатно пойти на выставку средневековых инструментов пыток.

Такая инициатива является частью мер правительства, чтобы поощрить румын вакцинироваться.

"Идея заключалась в том, чтобы показать, как людям делали прививки 500-600 лет назад в Европе", - заявил директор по вопросам маркетинга замка Александру Приску, передает Reuters.

В правительстве страны планируют вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. В то же время почти половина румын не привержены прививкам.

Напомним, в Израиле выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer от коронавируса. Это сделали в результате исследования.

Кроме того, Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

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