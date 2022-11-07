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Замість королівської яхти. Британія хоче побудувати новий розвідувальний корабель

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Великобританія, Понеділок 07 листопада 2022 22:23
Замість королівської яхти. Британія хоче побудувати новий розвідувальний корабель Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес сьогодні, 7 листопада, уточнив наміри уряду щодо побудови розвідувального корабля для Королівського військово-морського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступаючи у парламенті, Бен Воллес наголосив, що пріоритет буде надано закупівлі багатоцільового корабля спостереження за океаном замість королівської яхти.

"Перед обличчям незаконного і неспровокованого вторгнення Росії в Україну та бездумного ігнорування Путіним міжнародних домовленостей, покликаних підтримувати світовий порядок, з нашого боку буде правильно надати пріоритет забезпеченню можливостей, які захищають нашу національну інфраструктуру", - зазначив Воллес.

Побудову нової королівської яхти лобіював ще у травні 2021 року тодішній прем'єр Британії Борис Джонсон. За його словами, нове судно мало б відображати дедалі вагоміший статус Британії як великої, незалежної морської торгової нації після Brexit.

Проте побудова такого флагманського корабля, вартість якого зросла вже до 200 млн фунтів стерлінгів, зазнало жорсткої критики з боку парламенту. Тож, уряд нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака заявив про наміри відмовитися від цього проєкту.

Відомо, що королівська яхта мала бути названа на честь покійного герцога Единбурзького Філіпа і використовуватися для проведення торгових ярмарків, самітів і дипломатичних переговорів. І це тоді, коли один з двох авіаносців Королівського військово-морського флоту Великої Британії "Принц Уельський" зазнав у жовтні чергової поломки – третьої за останні кілька місяців.

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