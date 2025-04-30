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Замість фотосесії - вбивство: у Києві фотограф з РФ задушив свою модель

Фотосесія в Києві завершилась вбивством (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У Києві фотосесія завершилась вбивством. Фотограф задушив свою модель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури у Facebook.

Що відомо про обставини вбивства в Києві

Згідно з інформацією прокуратури, трагедія сталась у приміщенні фотостудії у Святошинському районі Києва, яку орендували:

  • чоловік - фотограф;
  • його співмешканка - модель.

"Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії", - розповіли українцям.

Уточнюється, що "під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку".

На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення.

"Зазначимо, що чоловік, як і його співмешканка - громадяни РФ, які на батьківщині перебували у розшуку", - наголосили у прокуратурі.

Місце злочину - фотостудія (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Як можуть покарати затриманого чоловіка

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 28-річному громадянину РФ було повідомлено про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк:

  • від 7 років;
  • до 15 років.

Затриманий правоохоронцями чоловік (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Уточнюється, що досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління поліції міста Києва.

Насамкінець у прокуратурі нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, допоки її провину:

  • не буде доведено в законному порядку;
  • встановлено обвинувальним вироком суду.

Публікація міської прокуратури (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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