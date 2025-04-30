Замість фотосесії - вбивство: у Києві фотограф з РФ задушив свою модель
У Києві фотосесія завершилась вбивством. Фотограф задушив свою модель.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури у Facebook.
Що відомо про обставини вбивства в Києві
Згідно з інформацією прокуратури, трагедія сталась у приміщенні фотостудії у Святошинському районі Києва, яку орендували:
- чоловік - фотограф;
- його співмешканка - модель.
"Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії", - розповіли українцям.
Уточнюється, що "під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку".
На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення.
"Зазначимо, що чоловік, як і його співмешканка - громадяни РФ, які на батьківщині перебували у розшуку", - наголосили у прокуратурі.
Місце злочину - фотостудія (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Як можуть покарати затриманого чоловіка
За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 28-річному громадянину РФ було повідомлено про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк:
- від 7 років;
- до 15 років.
Затриманий правоохоронцями чоловік (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Уточнюється, що досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління поліції міста Києва.
Насамкінець у прокуратурі нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, допоки її провину:
- не буде доведено в законному порядку;
- встановлено обвинувальним вироком суду.
Публікація міської прокуратури (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
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