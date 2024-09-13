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Зеленський заявив про недостатність ракет для ППО: там, де треба дві, застосовуємо одну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В України недостатньо ракет для систем протиповітряної оборони. Силам ППО доводиться економити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Ви сказали, що у нас чотири Patriot. Я не можу казати, скільки, але я б сказав, що їх недостатньо, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, NASAMS, IRIS-T, працюють, але "бажано, щоб вони працювали з ракетами". Адже їх постійно недостатньо.

"Такий приклад, як працюють наші ППОшники: бажано дві ракети по цілі, а вони, як українці, краще одну, може не прийде. Це факт. Але в цьому гуморі трагедія, бо ракет недостатньо. Просто недостатньо цих ракет", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що 35% усіх дронів, які Росія застосовувала по Україні, були збиті за допомогою ПЗРК.

За його словами, це свідчить про те, що українські сили ППО розуміють повітряні коридори, які використовує Росія.

"Хоч вона і змінює постійно напрямки, але нам відомі їхні коридори входу в нашу державу", - зазначив президент.

ППО для України

Нагадаємо, після посилення російських обстрілів Україна звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи Patriot. Адже саме ці ситеми здатні збивати балістичні ракети.

Німеччина, США, Румунія та Нідерланди пообіцяли постачання, а Італія - передачу батареї SAMP-T.

Однак наразі відомо лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня.

Ще один Patriot нещодавно подарувала Україні Румунія.

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