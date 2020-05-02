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У замглавы Житомирской ОГА подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 22:25
У замглавы Житомирской ОГА подтвердили коронавирус
Фото: Сергей Крамаренко (facebook)

Сейчас Сергей Крамаренко находится на самоизоляции

Заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в пятницу он получил подтверждение из областного лабораторного центра.

Сейчас Крамаренко находится на самоизоляции. Никаких симптомов болезни у него пока нет.

Кроме того, он добавил, что у всех лиц, с которыми он контактировал, в ближайшее время возьмут анализ и проведут лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции. При этом он сообщил, что его контактные лица уже уведомлены и находятся на самоизоляции.

Пока неизвестно, есть ли среди них руководство области.

Напомним, сегодня в Херсонской области подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых двое инфицированных медиков. Кроме того, в области выздоровели шесть человек, включая четырех медработников.

Кроме того, в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 550 человек. Общее количество инфицированных украинцев превысило 11 тысяч. От осложнений болезни умерли 279 пациентов, а 1498 - вылечились.

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