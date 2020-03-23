У замглавы Харьковского облсовета подтвердили коронавирус

У заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что анализы Скоробагача на коронавирус, отправленные в одну из лабораторий в Германии, дали положительный результат.

При этом отмечается, что на данный момент Скоробагач находится в одной из больниц столицы. У него диагностировали пневмонию. На стационарном лечении находится и его супруга Виктория.

Отметим, 20 марта в Киеве был госпитализирован с подозрением на коронавирус Владимир Скоробагач.

Напомним, в Киевской области коронавирус лабораторно подтвержден у пяти человек.

Кроме того, по состоянию на 23 марта, в Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

Ранее министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.