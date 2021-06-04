Заместителя главы АРМА подстрелили возле собственного дома

Замглавы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко подстрелили возле собственного дома. Его госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба АРМА .

Отмечается, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на замглавы АРМА Владимира Павленко. Неизвестные несколько раз выстрелили в чиновника и скрылись.

В результате нападения Павленко получил ранения средней тяжести. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В АРМА отметили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранителей по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.