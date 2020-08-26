Заместитель мэра Одессы заболел коронавирусом

Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заболел коронавирусом. Он находится дома на самоизоляции.

Эту информацию он подтвердил на своей странице Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции", - написал Вугельман.

По словам чиновника, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, в начале августа сообщалось, что у двух заместителей городского головы Одессы Геннадия Труханова подтвердили коронавирус.

После этого горсовет закрыли на карантин, однако позже Вугельман заявил, что не болеет коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что депутат Киевского городского совета, глава экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом.