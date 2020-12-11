Заместитель Авакова заболел коронавирусом

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

"Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить. Я его (коронавирус - ред.) переношу в легкой форме и члены моей семьи также", - сказал Геращенко.

РБК-Украина писало, что в Украине в течение ноября количество госпитализаций среди пациентов с коронавирусом возросло на 25% по сравнению с октябрем. За прошлый месяц было госпитализировано почти 64 тысячи пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в начале января ожидается 20-25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.