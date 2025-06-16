Замах на вбивство ексзаступника МОЗ: з'явились нові деталі

Так, працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику - мешканцю Києва. Вони продали конфіденційну інформацію з закритих баз даних, яку замовники використали для підготовки вбивства колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Історія бере початок у жовтні 2024 року, коли у столичній лікарні після ДТП померла жінка. Того дня на зміні був лікар-анестезіолог, який також був першим заступником міністра. Попри тяжкі травми, знайомі загиблої вирішили, що у її смерті винен саме лікар, і запланували помсту - вбити його.

Фото: Правоохоронця та його спільника звинуватили у продажі конфіденціальних даних (dbr.gov.ua)

Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців вдалося запобігти злочину на етапі його підготовки. Під час слідства з’ясувалося, що один з організаторів отримав персональну інформацію про лікаря - місце проживання його та його сім’ї. Ці дані він отримав від знайомого правоохоронця, який незаконно злив інформацію з обмеженим доступом.

Обом чоловікам оголосили підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом. Їм загрожує до 2 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, слідство триває.