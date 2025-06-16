Замах на вбивство ексзаступника МОЗ: з'явились нові деталі
Правоохоронця та його спільника звинуватили у продажі конфіденціальних даних, які використали для підготовки вбивства ексзаступника міністра охорони здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Так, працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику - мешканцю Києва. Вони продали конфіденційну інформацію з закритих баз даних, яку замовники використали для підготовки вбивства колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України.
Історія бере початок у жовтні 2024 року, коли у столичній лікарні після ДТП померла жінка. Того дня на зміні був лікар-анестезіолог, який також був першим заступником міністра. Попри тяжкі травми, знайомі загиблої вирішили, що у її смерті винен саме лікар, і запланували помсту - вбити його.
Фото: Правоохоронця та його спільника звинуватили у продажі конфіденціальних даних (dbr.gov.ua)
Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців вдалося запобігти злочину на етапі його підготовки. Під час слідства з’ясувалося, що один з організаторів отримав персональну інформацію про лікаря - місце проживання його та його сім’ї. Ці дані він отримав від знайомого правоохоронця, який незаконно злив інформацію з обмеженим доступом.
Обом чоловікам оголосили підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом. Їм загрожує до 2 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, слідство триває.
Що передувало
У січні СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоровʼя України та затримали двох спільників. Двоє жителів Київської області протягом місяців стежили за першим заступником міністра й планували застрелити його.
Фігуранти тривалий час ходили у приватний тир і відпрацьовували навички зі стрільби. Згодом вони почали шукати продавця зброї на чорному ринку для здійснення задуму.
Зловмисників затримали під час передачі коштів за вогнепальну зброю. Їм оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство.
Нагадаємо, у Чернігівському районі затримали 45-річного озброєного чоловіка. Він погрожував вбивством правоохоронцям.
Також РБК-Україна писало, що Одесі на Куликовому полі невідомий чоловік з ножем напав на працівників поліції. Відомо про чотирьох поранених.
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