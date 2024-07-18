Замах на Трампа: нападник напередодні стрілянини писав погрози у мережі

Томас Крукс, який скоїв напад на кандидата у президенти США Дональда Трампа, за декілька днів до стрілянини писав у мережі погрози. Хлопець публікував їх на ігровій платформі Steam.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
3 липня буде моя прем'єра, дивіться, як це розгортатиметься".
Джерела видання також зазначають, що батьки 20-річного нападника за декілька годин до нападу на Трампа повідомили місцевій поліції про зникнення сина. Вони заявили, що стурбовані станом здоров'я хлопця.
Нагадаємо, 13 липня під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у Пенсильванії у республіканця Дональда Трампа стріляли. Кандидат у президенти США не отримав серйозних поранень.
Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Цікаво, що він був зареєстрований як виборець від Республіканської партії в Пенсільванії.
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери засудили замах на Трампа.
Детальніше про те, що відомо про Крукса - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.