Замах на Трампа: нападник напередодні стрілянини писав погрози у мережі

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у Пенсильванії у республіканця Дональда Трампа стріляли. Кандидат у президенти США не отримав серйозних поранень.

Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Цікаво, що він був зареєстрований як виборець від Республіканської партії в Пенсільванії.

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери засудили замах на Трампа.

Детальніше про те, що відомо про Крукса - у матеріалі РБК-Україна.

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